KI.KA 13:45 bis 14:10 Kinderserie Aquilas Geheimnis - Auf der Suche nach dem Piratenschatz Stromausfall / Auf verbotenem Gelände S 2015 Stereo 16:9 HDTV Stromausfall: Sam, Minna und Bianca machen sich auf den Weg zu Aquilas ehemaligem Wohnsitz. Doch das Gelände der Firma Holtexz wird gut bewacht. Sie müssen warten bis es dunkel wird, um dort hineinzugelangen. Unterdessen fällt im Hotel der Strom aus, weil Holtexz bei Probesprengungen versehentlich die Stromleitung gekappt hat. Anja hält das für Sabotage und verliert langsam den Mut. Eva unterstützt sie so gut sie kann. Auf verbotenem Gelände: Sam, Minna und Bianca können durch ein Loch im Zaun auf das Gelände der Firma Holtexz schlüpfen. In der Bucht am Piratenberg finden sie tatsächlich einen alten Brunnen und Aquilas Schatzkarte. Doch dann werden die Kinder von den Wachen der Firma Holtexz geschnappt und in ein Auto gezerrt... Schauspieler: Alexandra Breschi (Minna) Buster Isitt (Sam) Lea Stojanov (Bianca) Amanda Ooms (Aquila) Originaltitel: Piratskattens hemlighet Regie: Anna Zackrisson Drehbuch: Ida Kjellin, Sofie Forsman Kamera: Ragna Jorming Musik: Josef Zackrisson