KI.KA 12:05 bis 12:30 Trickserie Der kleine Eisbär Zurück in den Dschungel D 2003 Stereo Live TV Merken Zurück in den Dschungel: Der kleine Eisbär ist beleidigt: Sein Papa Mika glaubt, dass Lars sich die Geschichte von der Reise zur bunten Insel nur ausgedacht hat. Als Lars und seine Freunde einen kleinen bunten Schmetterling finden, kommt Mika ins Grübeln. Er beschließt, zusammen mit seinem Sohn auf einer großen Eisscholle in den Süden zu reisen, um die "bunte Insel" zu sehen. Und: Sie kommen tatsächlich dort an und treffen auf Lars' alten Freund Hippo. Das Nilpferd ist sehr traurig, weil sein See ausgetrocknet ist. Da haben Lars und Mika eine tolle Idee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Eisbär Regie: Thilo Rothkirch Drehbuch: Josef Schnelle, Bert Schrickel, Regine Lassen Musik: Nigel Clarke, Michael Csány-Wills, Detlef A. Schitto