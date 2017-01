KI.KA 10:25 bis 11:05 Trickserie Bobby & Bill Lecker! / Der Kater ist weg! / Ausgeschnuppert? F 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Lecker!: Bills Lieblingshundefutter wird neuerdings mit Auberginen verfeinert, was den eingefleischten Knochengeschmackliebhaber natürlich empört. Bobby schreibt eine Beschwerde an die Hersteller, woraufhin Bill prompt wegen seines außerordentlichen Geschmacksinns als Vorkoster für ein neues Futter engagiert wird. Doch was Bill und seine Freunde probieren, war für einen ganz anderen Zweck bestimmt. Im verwechselten Paket war Scherzartikel-Futter! Zum Glück kann der Tierarzt helfen... Der Kater ist weg!: Bobby und Marie wollen in diesem Jahr das Luftschiffwettrennen gewinnen. Doch Madame Stick hat ihre schöne Flugmaschine beschlagnahmt, weil Bill Captain angeblich verjagt hat. Gemeinsam mit Caro, Ming und Plüsch macht sich Bill auf die Suche nach Captain - der inzwischen seelenruhig den ganzen Vorrat an Katzenfutter verputzt, den Madame Stick in einem hohlen Baum vor ihm versteckt hat. Die Nachbarin entschuldigt sich bei den Freunden und mit ihrer Hilfe gewinnen Bobby und Marie den Wettbewerb am Ende sogar! Ausgeschnuppert?: Bill hat ganz plötzlich seinen legendären Geruchssinn verloren und möchte auf keinen Fall, dass die anderen Hunde davon Wind bekommen. Natürlich plaudert Captain das Geheimnis aus und nun muss Bill beweisen, dass er immer noch alles "erschnuppern" kann. Caro weist ihn darauf hin, dass es ja noch andere Sinne gibt, die man benutzen kann. Wozu hat man zum Beispiel Ohren? Mit Hilfe seines Gehörs findet Bill nicht nur den Knochen, den Rocky versteckt hat, wieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Boule & Bill Regie: Philippe Vidal