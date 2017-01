KI.KA 09:00 bis 09:25 Trickserie Tilly und ihre Freunde Tuffels Papierflieger / Doktor Tilly GB, D 2012-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Tuffels Papierflieger: Alle bauen sich tolle Papierflieger, nur der tapsige Elefant Tuffel bekommt es einfach nicht hin. Es sieht fast so aus, als ob er als Einziger nicht am großen Papierflieger-Wettbewerb teilnehmen kann. Bis klar wird: Ein großer Flugzeugkapitän braucht auch ein großes Flugzeug, und ein solches ist superschnell. Doktor Tilly: Tilly will unbedingt Ärztin sein und als solche braucht sie natürlich auch Patienten. Wie gut, dass Tilly Freunde hat! Jedoch bemerkt sie in ihrem Eifer gar nicht, dass ihre Krankheitsdiagnosen überhaupt nicht den Tatsachen entsprechen. Erst als Tilly selber krank wird, stellt sie fest, wie gut es tut, wenn Freunde erkennen, was man wirklich braucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tilly and Friends Regie: Niall Mooney, Alan Shannon Drehbuch: Stuart Kenworthy, Myles McLeod, Ian Carney, Polly Dunbar Musik: Thomas Gray, Matthew Slater

