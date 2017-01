KI.KA 07:25 bis 07:49 Kindersendung Die Sendung mit dem Elefanten D 2007-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Welt ist elefantastisch Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen extra für kleine Kinder. Ganz viel Wasser gibt's heute in der "Sendung mit dem Elefanten". Eine Münze aus einem Piratenschatz geht auf eine abenteuerliche Reise. Hendrik fährt mit seinem Freund durch eine Wildwasserbahn mit Seeungeheuern, die sich später als Autowaschanlage entpuppt. Petzi sucht mit einem selbstgebauten Boot nach Dampfer Mary. Zum Glück hat Tintenfisch Sprotte den Dampfer schon gefunden und steuert es sicher wieder nach Hause. In einem Tierrätsel geht es um ein Tier, das besonders viel Wasser trinken kann. Und zum Schluss rudern Tanja und André nach Hause. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit dem Elefanten Regie: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt Drehbuch: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt

