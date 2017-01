ARTE 01:55 bis 02:55 Dokumentation Eviva Hollywood Die Spanier in der Traumfabrik E, D, F, NL 2009 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In der Filmmetropole Hollywood sind Studios und Agenten ständig auf der Suche nach Talenten. Manchmal wird die Traumfabrik im eigenen Land fündig, manchmal aber auch erst auf der anderen Seite des Atlantiks. Aus der ganzen Welt kommen Menschen nach Los Angeles, um ihr Glück im Filmgeschäft zu versuchen. Sie träumen von einem Leben als Star. Und schon immer gehörten zahlreiche Spanier zu dieser Schar der Glückssucher. Penélope Cruz und Javier Bardem waren beileibe nicht die Ersten von der Iberischen Halbinsel, die in Hollywood zu Ruhm und Reichtum gelangten. Der Dokumentarfilm geht detailreich auf die Geschichte der Spanier im US-amerikanischen Mekka des Films ein. Er spannt einen Bogen von den spanischen Schauspielern der Stummfilmzeit wie Antonio Moreno und Conchita Montenegro bis hin zu bedeutenden Drehbuchautoren und Regisseuren der Gegenwart wie Juan Carlos Fresnadillo und Nacho Vigalondo. Zu weiteren spanischen Berühmtheiten aus der Filmbranche, die "Eviva Hollywood" beschreibt, zählen der Darsteller Antonio Banderas, der Produzent Fernando Bovaira, der Regisseur Fernando Trueba und der Drehbuchautor, Filmproduzent und Regisseur José Luis Garci. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eviva Hollywood Regie: Ramón Colom, Pablo Bujosa Drehbuch: Pablo Bujosa Kamera: Raül Fabregat