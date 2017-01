ARTE 23:35 bis 01:00 Dokumentation Die Hüter der Tundra D, N, RUS 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In den endlosen Weiten unberührter Natur der russischen Tundra liegt das 500-Seelen-Dorf Krasnoschtschelje. Hier gibt es weder medizinische Versorgung noch eine Verkehrsanbindung, die Bewohner leben von der Rentierzucht. Die hier ansässige indigene Bevölkerung der Samen führt ein beschwerliches, karges Dasein bei eisigen Temperaturen so auch Sascha und ihre kleine Familie. Jährlich versammeln sich samische Hirten, um während des "Festes des Nordens" beim Rentierschlitten-Rennen gegeneinander anzutreten. Hier demonstrieren und beschwören sie stolz ihre jahrhundertealte Tradition und Kultur. Doch das harmonische Leben im Einklang mit der Natur wird bedroht. Seit dem Ende der Sowjetunion gibt es keine staatlichen Subventionen mehr für die Rentierzucht, im Gegenteil: Der russische Staat unterstützt Unternehmen, die ohne jegliche Auflagen die Bodenschätze der Tundra abbauen. So schwindet die Existenzgrundlage der Samen, der Weidegrund für ihre Rentiere. Planungen sehen sogar vor, alle Bewohner in die nächste Stadt umzusiedeln. Sascha will dies verhindern. Sie wurde ins neugegründete Parlament in Murmansk gewählt und kämpft leidenschaftlich gegen die Interessen der Mächtigen. Widerstand regt sich und das Fest des Nordens wird zum Symbol der Verteidigung der Samen, denn "solange das Fest lebt, lebt das Dorf". Der Autor und Regisseur René Harder verbrachte ein ganzes Jahr in Krasnoschtschelje. In "Die Hüter der Tundra" gelingt es ihm, sowohl die großartige Schönheit der Natur als auch die bedrohte Lebensrealität der Dorfbewohner in poetischen Bildern und feinfühligen Porträts festzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Hüter der Tundra Regie: René Harder Drehbuch: Rene Harder Kamera: René Harder, Dan Jåma Musik: Michael Klaukien, Andreas Lonardoni, Martin Tingvall