ARTE 19:30 bis 20:15 Dokumentation Expedition Mittelmeer Grenzgänger D 2013 2017-01-17 18:25 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Aus dem Atlantik strömt achtmal mehr Wasser ins Mittelmeer als der Amazonas, der größte Fluss der Erde, mit sich führt. In dieser Strömung vor der Meerenge von Gibraltar, an den Toren des Mittelmeeres, kommen und gehen Meeresschildkröten, die eine weite Reise aus der Karibik hinter sich haben. Einzigartige Unterwasseraufnahmen zeigen, wie auch andere Grenzgänger, die Delfine, gemeinsam einen Schwarm Makrelen jagen. Und auf dem Felsen von Gibraltar leben außerdem die einzigen Affen Europas. Doch woher kommen diese Tiere? Sind auch sie Grenzgänger aus dem benachbarten Marokko, das jenseits der Meerenge liegt, oder eine eigene europäische Art? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Expedition Mittelmeer Regie: Angela Graas-Castor, Florian Guthknecht