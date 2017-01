ARTE 12:05 bis 12:35 Dokumentation Royal Dinner Weihnachtsschmaus am Rheinufer F 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ob in der Schweiz oder in Österreich, in den Niederlanden oder Deutschland: Weihnachten ist in der deutschsprachigen Welt das beliebteste Fest des Jahres das gilt auch für Lothringen, die Heimat von Michel Roth. Von Ende November bis Anfang Januar unterbricht die Weihnachtszeit die lange Winternacht mit seiner zeitlosen Magie, die auch Sternekoch Roth gemeinsam mit Caroline Mignot einzufangen versucht. Consommé mit Markklößchen und feinem Tannenaroma, Forelle mit einer Füllung aus Beeren und Pilzen: ein echtes Festmahl, in dem sich die Weihnachtstraditionen des deutschsprachigen Raums widerspiegeln. Gemeinsam mit Küchenchefin Léa Linster, der bisher weltweit einzigen Frau, die mit dem Bocuse d'Or ausgezeichnet wurde, bereitet Michel Roth auch das germanische Weihnachtsgebäck par excellence zu: den Christstollen. Darüber hinaus nehmen die schweizerische Historikerin Karin Ueltschi und der Professor für deutschsprachige Literatur Andreas Häcker am Festmahl teil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Royal Dinner Regie: Matthieu Valluet