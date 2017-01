ARTE 05:20 bis 06:20 Musik Christmas in Vienna 2016 A, F 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bei der diesjährigen Galaveranstaltung "Christmas in Vienna" aus dem Wiener Konzerthaus interpretieren die Solisten Angela Denoke (Sopran), Vesselina Kasarova (Mezzosopran), Noah Stewart (Tenor), Günter Haumer (Bariton) sowie Melissa Venema (Trompete) ein vielfältiges Repertoire. Von Leonard Cohen über Gioachino Rossini zu Johann Sebastian Bach und Georges Bizet bis hin zu russischen Weihnachtsliedern stehen alle diese Kompositionen für eine völkerübergreifende Weihnachtsbotschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Denoke (Sopran) Vesselina Kasarova (Mezzosopran) Noah Stewart (Tenor) Günter Haumer (Bariton) Melissa Venema (Trompete) Gäste: Gäste: Angela Denoke (Sopran), Vesselina Kasarova (Mezzosopran), Noah Stewart (Tenor), Günter Haumer (Bariton), Melissa Venema (Trompete) Originaltitel: Christmas in Vienna 2016 Regie: Felix Breisach