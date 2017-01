3sat 00:05 bis 00:50 Krimiserie SCHULD nach Ferdinand von Schirach Folge: 1 Der Andere D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Live TV Merken Ein Ehepaar lässt sich auf ein erotisches Abenteuer ein, entdeckt sich dabei neu. Doch dann taucht ein Problem auf: Ein Machtspiel der beiden lässt sie eine Grenze überschreiten. Sie schläft mit einem Anderen, den er nicht erträgt, trotzdem schaut er tatenlos zu. Nach einem fürchterlichen Streit beschließt das Paar, das Abenteuer aufzugeben. Aber der Andere taucht erneut auf. Und diesmal handelt der Ehemann. Redaktionshinweis: Den dritten und vierten Teil der sechsteiligen Reihe "SCHULD nach Ferdinand von Schirach" zeigt 3sat am Mittwoch, 4. Januar, ab 0.10 Uhr, den fünften und sechsten Teil am Donnerstag, 6. Januar, ebenfalls ab 0.10 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Moritz Bleibtreu (Friedrich Kronberg) Devid Striesow (Thorsten Paulsberg) Bibiana Beglau (Lissy Paulsberg) Matthias Matschke (Rüdiger Timmer) Anna Stieblich (Richterin) Peter Schneider (Staatsanwalt) Susanne Bormann (Katja) Originaltitel: Schuld nach Ferdinand von Schirach Regie: Maris Pfeiffer Drehbuch: Nina Grosse Kamera: Hanno Lentz Musik: Robert Meister, Solo Avital, Marco Meister Altersempfehlung: ab 12