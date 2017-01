3sat 22:25 bis 00:05 Thriller Ein Köder für die Bestie USA 1962 Untertitel 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach seiner Haft kennt der sadistische Sexualverbrecher Cady nur ein Ziel: Rache. Er terrorisiert die Familie des Anwalts Bowden, der für seine Verurteilung verantwortlich war. Dabei hat er es vor allem auf dessen junge Tochter Nancy abgesehen. - In J. Lee Thompsons packendem Thriller liefern sich die Hollywoodstars Gregory Peck und Robert Mitchum ein mitreißendes Duell. Sam Bowden (Gregory Peck) ist ein angesehener Anwalt, der mit seiner Frau Peggy (Polly Bergen) und Tochter Nancy (Lori Martin) ein beschauliches Leben führt. Dies ändert sich, als der sadistische Kriminelle Max Cady (Robert Mitchum) plötzlich wieder in sein Leben tritt. Cady musste acht Jahre im Gefängnis einsitzen, da Bowden ihn von einem tätlichen Angriff auf eine junge Frau abgehalten und als Hauptzeuge gegen ihn ausgesagt hatte, was zu seiner Verurteilung führte. Von Rache getrieben, beginnt Cady, der Familie Bowden aufzulauern und sie mehr und mehr zu terrorisieren. Da er jedoch nichts nachweisen kann, sind der Polizei die Hände gebunden. Cady wird immer gefährlicher und hat es dabei vor allem auf die kleine Nancy abgesehen. Verzweifelt setzt Sam alles daran, die Bedrohung abzuwenden und versucht, Cady am Cape Fear in eine Falle zu locken. Absolutes Hochspannungskino mit einem furchteinflößenden, außer Kontrolle geratenen Robert Mitchum und einem mit allen Mitteln um seine Familie kämpfenden Gregory Peck. In einer Nebenrolle als Privatdetektiv ist Telly Savalas (Lieutenant Kojak) in seiner ersten Filmrolle zu sehen. Unter der Regie von Martin Scorsese entstand 1991 mit "Kap der Angst" ein Remake von "Ein Köder für die Bestie" mit Robert De Niro und Nick Nolte in den Hauptrollen. Peck und Mitchum waren in der Neuverfilmung in Gastauftritten zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gregory Peck (Sam Bowden) Robert Mitchum (Max Cady) Polly Bergen (Peggy Bowden) Lori Martin (Nancy Bowden) Martin Balsam (Mark Dutton) Telly Savalas (Charles Sievers) Jack Kruschen (Dave Grafton) Originaltitel: Cape Fear Regie: J. Lee Thompson Drehbuch: James R. Webb Kamera: Samuel Leavitt Musik: Bernard Herrmann Altersempfehlung: ab 18