3sat 14:15 bis 15:45 Dokumentation Mallorca - à la carte D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Noch nie waren kulinarische Vielfalt und die geschmackliche Bandbreite auf Mallorca so groß wie heute. Ein Koch und ein Küchenjunge führen über "ihre" Insel. Der Rheinländer Marcel Battenberg ist der vielleicht beste Koch im pittoresken Port de Sóller. Als sein eigener Chef kocht er hoch kreativ, aber bewusst knapp unterhalb des Ein-Sterne-Niveaus. Das gilt auch bei den Desserts, die Daniel Meyer verantwortet. Reporter Stefan Quante verlässt immer wieder das Restaurant, um die beiden Protagonisten zu ihren persönlichen Lieblingsplätzen zu begleiten. Der spärlicher bezahlte Angestellte zeigt Mallorca quasi von unten - aufregend, aber mit kleinem Geld. Seinen Chef zieht es eher zu den gehobenen Adressen. Aber Überraschungen sind möglich! Dabei erfahren die Zuschauer mehr über die Insel und ihre Bewohner, über Glasgrundeln und Gambas de Sóller. Und sie lernen spannende Menschen kennen: einen deutsch-spanischen Züchter von Angusrindern, einen norddeutschen Finca-Hotelier und ein junges Paar, das sein Glück mit einer Currywurstbude in Port d'Andratx gefunden hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mallorca - à la carte