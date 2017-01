3sat 10:00 bis 11:30 Dokumentation Oh lala, La Wallonie Belgiens französischer Süden mit Stefan Pinnow D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Savoir vivre! Das Leben genießen und kleine Abenteuer erleben: Dafür steht die Wallonie, Belgiens französischsprachiger Süden, den Stefan Pinnow eifrig erkundet. So entdeckt er in Bouillon die größte Burgruine Belgiens, probiert in einer der schönsten Abteien des Landes in der Nähe von Kloster Orval das selbstgebraute Bier, durchwandert in Han sur Lesse die Tropfsteinhöhle - und das ist nur der erste Teil seiner Reise. Weiter geht es für Stefan Pinnow unter die Erde zum Duftbaron von Namur, der seine Parfümerie in die Kasematten verlegt hat. Pinnow paddelt auf der Lesse, klettert auf die Felsen bei Schloss Freÿr und radelt an der Maas entlang. Er fährt mit dem Ausflugsschiff zu zwei historischen Schiffshebewerken am Canal du Centre und macht einen Streifzug durch Mons, Europas Kulturhauptstadt 2015. Mons ist die "Kulturhauptstadt Europas 2015" und liegt in der Provinz Hennegau. Ihr Wahrzeichen ist der Belfried, ein 87 Meter hoher Glockenturm. Stefan Pinnow besucht das Museum der Schönen Künste, kurz BAM genannt, und das Rathaus von 1440 mit dem Bronze-Äffchen. Die Figur soll Glück bringen, wenn man sie mit der linken Hand streichelt. Und auch den vielleicht schönsten Platz der Wallonie besucht Stefan Pinnow: die Grand-Place. In Dinant macht sich Stefan Pinnow auf die Spuren von Musiker und Saxophon-Erfinder Adolphe Sax. Sein Geburtshaus wurde 1914 zerstört, aber in der Straße, in der er lebte, steht heute ein Museum. Es gibt eine Adolphe Sax-Bank, das Klangmuseum "Maison de la Pataphonie" und viele Porträts des Instrumentenbauers. Anschließend flaniert Stefan Pinnow durch die einzigartigen Wassergärten von Schloss Annevoie mit ihren unzähligen Bächen, Quellen und Fontänen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stefan Pinnow Originaltitel: Oh lala, La Wallonie