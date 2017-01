Hessen 03:15 bis 04:00 Reportage Hessen auf Sylt Eine Entdeckungsreise mit Andreas Gehrke D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Sylt - eine Insel zum Verlieben: endlos lange Strände, frische Meeresluft und friesische Gemütlichkeit. Moderator Andreas Gehrke besucht waschechte Hessen, die auf der schönen Nordseeinsel ihre zweite Heimat gefunden haben. Boris Ziegler aus Kassel ist Tourismusdirektor in List und nimmt mit zu einer echten "Sylter Perle": der pazifischen Felsen-Auster. Sie wird im Wattenmeer vor List gezüchtet. Gaumenschmaus oder einfach nur glibberig? Auf einer geführten Austerntour dürfen Urlauber probieren - fangfrisch aus dem Meer. Der dazu passende Wein kommt auch aus Hessen, genauer gesagt von einem hessischen Winzer. Christian Ress baut seit Jahrzehnten edle Weine im Rheingau an und neuerdings auch auf Sylt. In Keitum hat er den nördlichsten Weinberg Deutschlands gepflanzt und sich seinen Traum vom Insel-Wein erfüllt. Ob Urlaubziel oder neue Heimat - viele Hessen haben ihr Herz an Sylt verloren. Moderator Andreas Gehrke will wissen: Was macht den besonderen Reiz der Insel aus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessen auf Sylt