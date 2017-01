Hessen 04:55 bis 05:45 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Auf die Waage, bitte! Auf die Waage, bitte! / Pfundige Sache / Kontrolltermin / Nadelarbeit im Speerbezirk / Gewichtiger Täuschungsversuch D 2012 Untertitel Live TV Merken Die Schabrackentapire Laila und Copashi leben seit über einem Jahr in Leipzig. Vieles konnte ihr Pfleger Timo Geßner in dieser Zeit über die scheuen Asiaten in Erfahrung bringen. Doch um ein Thema sind die Kolosse bisher erfolgreich herumgekommen: ihr Gewicht. Jetzt will Timo das Geheimnis um ihre Pfunde lüften. Um Laila und Copashi den schweren Gang zu erleichtern, absolviert er mit ihnen ein Waagentraining. Die Sperrholz-Attrappe betreten die Schwergewichte problemlos. Doch wie verhält sich das bei der echten Waage? Vor wenigen Wochen hat Lippenbärin Ludmilla zwei Jungtiere zur Welt gebracht. Eines davon hat überlebt und erfreut sich bester Gesundheit. Heike Hachicho würde es gern genauer wissen, doch dazu muss sie Mutter und Jungtier voneinander trennen. Genau das mag Ludmilla gar nicht, und so muss alles ganz schnell gehen: Bärenkind schnappen, wiegen, nach dem Geschlecht schauen und es zurück in die Wurfbox legen. Wird der Plan gelingen? Welches Geschlecht hat das Jungtier - und warum ist es jetzt ein Einzelkind? Im Elefantentempel dreht sich derzeit fast alles um Hoas bevorstehende Niederkunft. Einen genauen Geburtstermin gibt es nicht. Um dennoch rechtzeitig zu erkennen, wann es losgeht, wird Hoas Hormonpegel regelmäßig kontrolliert. Dazu wird ihr Blut genommen. Doch Hoa gilt als kleines Sensibelchen. Vor allem große Kameras und zu viele unbekannte Leute in ihrer Nähe könnten zum Problem werden - das Anzapfen mit der Nadel geschieht deshalb abgeschirmt hinter den Kulissen. Dennoch ist es jetzt erstmals gelungen, den Aderlass hautnah zu beobachten. Plumplori Mercedes und Tierpflegerin Martina Molch sind ein Herz und eine Seele. Mit Martinas striktem Diätplan hat Mercedes sogar ihre schlanke Linie wieder gefunden. Es gibt nur ein Problem: Die Plumplori- Dame muss regelmäßig zur Gewichtskontrolle. Mercedes hat aber überhaupt keine Lust darauf, ihre heimelige Röhre zu verlassen, in einen Beutel zu steigen und an die Waage gehängt zu werden. Mehr noch, solch eine Behandlung nimmt sie persönlich übel. Martina will es sich mit Mercedes auf keinen Fall verscherzen. Deshalb muss jetzt Michael Ernst als "Weight Watcher" und Blitzableiter ran. Ob der Plan aufgeht? (Der nächste Teil folgt am 4. Januar.) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.