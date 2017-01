Hessen 22:45 bis 00:15 Krimiserie Sherlock - Das große Spiel GB 2010 Nach Sir Arthur Conan Doyle Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Manche Verbrechen geschehen genau zur richtigen Zeit - zumindest für Sherlock Holmes: Gerade als der geniale Ermittler über Langeweile und den Mangel an neuen Herausforderungen klagt, beginnen die Ereignisse sich zu überstürzen. Erst kommt es in seinem Haus zu einer gewaltigen Explosion, die scheinbar auf ein Gasleck zurückzuführen ist, und dann taucht sein Bruder Mycroft auf und bittet ihn um Hilfe. Ein Agent des MI6, der wichtige Daten eines geheimen Waffenprojekts auf einem Speicherstick mit sich führte, wurde tot aufgefunden - der Stick ist spurlos verschwunden. Überraschenderweise zeigt Holmes kein Interesse an dem Fall und delegiert ihn an seinen Mitbewohner und Kollegen Dr. Watson weiter. Er scheint zu ahnen, dass die wirklich große Herausforderung noch auf ihn wartet. Tatsächlich erhält Sherlock wenig später eine Reihe schockierender Botschaften, in denen er von einem geheimnisvollen Verbrecher zu einer Art Duell herausgefordert wird: Der Mann hat fünf unschuldige Menschen in lebende Bomben verwandelt. Um jeden Einzelnen von ihnen zu retten, muss Sherlock fünf Verbrechen lösen, die von der Polizei entweder nicht als solche erkannt oder bereits zu den Akten gelegt wurden. Für die geniale Spürnase beginnt mit jedem Ultimatum ein neuer Wettlauf gegen die Zeit. Dennoch hilft er Watson ganz nebenbei den Fall des toten Agenten zu lösen - will er doch den verschwundenen Speicherstick mit den Waffenplänen nutzen, um seinen mysteriösen Widersacher aus seinem Versteck zu locken. Allerdings hat Holmes nicht damit gerechnet, dass sein Gegner ihm diesmal an Genialität in nichts nachsteht. - Diesmal bekommt der moderne Sherlock Holmes es mit einem genialischen Verbrecher zu tun, der sich als sein Erzfeind entpuppt. In den Hauptrollen Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) Martin Freeman (Dr. John Watson) Rupert Graves (Detective Inspector Lestrade) Una Stubbs (Mrs. Hudson) Zoe Telford (Sarah) Louise Brealey (Molly Hooper) Andrew Scott (Jim Moriarty) Originaltitel: Sherlock Regie: Paul McGuigan Drehbuch: Mark Gatiss Kamera: Steve Lawes Musik: David Arnold, Michael Price Altersempfehlung: ab 12