Dokumentation Erlebnis Hessen: Schlemmen am Main Zwischen Offenbach und Mainz D 2014

Königsdatteln mit Pistazienpaste und Orangenblütenwasser oder Mandelhörnchen gefüllt mit Honig-Marzipan und feiner Zitronenhaut - in Frankfurt-Höchst gibt es neben alteingesessenen hessischen Gasthäusern und Cafés seit einigen Jahren auch eine marokkanische Patisserie. Genuss hat viel mit Aufgeschlossenheit, Neugierde und Entdeckerlust zu tun. Das stellen die beiden Filmautorinnen Dorothea Windolf und Juliane Hipp fest während ihrer Schlemmer-Reise entlang des Mains - von Offenbach bis zur Mündung in den Rhein. Wie entsteht ein perfekter Espresso? Warum gehört zu einem guten Glas Whisky eine kleine Zeremonie? Bei einem Barista-Kurs in Offenbach und einem Whisky-Tasting in Rüsselsheim gehen die Autorinnen diesen Fragen nach. Sie erfahren auch, warum sich eines der beliebtesten und ältesten Gasthäuser in Frankfurt-Höchst "Zum Bären" nennt. Apropos Namen: 1845 war Queen Victoria höchstpersönlich zur Weinprobe in Hochheim. Wenig später wurde dort ein Weinberg nach ihr benannt - der Winzer beliefert heute noch das britische Königshaus. Inmitten der Hattersheimer Altstadt liegt der Feinkostladen "Chez Christine", von den Einheimischen liebevoll und einfach ganz hessisch "Schee Christine" genannt. Sie lässt ihre Gäste gerne mal probieren und führt sie so vielleicht an einen neuen Geschmack heran. Frank Buchholz - einer von Deutschlands Spitzenköchen - setzt voll auf Regionalität. Eines seiner beiden Restaurants liegt am Rheinufer in Mainz - genau gegenüber der Mündung des Mains in den Rhein.

Originaltitel: Erlebnis Hessen Regie: Dorothea Windolf/Juliane Hipp