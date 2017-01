Hessen 13:05 bis 14:30 Liebesfilm Liebe ist die beste Medizin D 2004 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der erfolgreiche Arzt Dr. Peter Haller reist in seinen Heimatort, um den Nachlass seines verstorbenen Vaters zu regeln. Was er nicht ahnt: Sein Vater, ebenfalls ein angesehener Arzt, hat seinen Tod nur inszeniert! Mit diesem Trick will er seinen Sohn Peter, der sich vor vielen Jahren von ihm abgewendet hatte, dazu bewegen, die väterliche Praxis zu übernehmen. Doch Peter ist fest entschlossen, so schnell wie möglich wieder zu verschwinden, bis er sich in Stella verliebt ... Nach vielen Jahren kehrt der erfolgreiche Arzt Dr. Peter Haller in seinen kleinen Heimatort zurück. Sein Vater, Dr. Maximilian Haller, ist gestorben. Peters Trauer hält sich allerdings in Grenzen: Bereits vor Jahren hatte er den Kontakt zu seinem Vater abgebrochen. Für ihn war sein Vater, ein angesehener Kleinstadtarzt, ein herzloser Mann, der nur für seine Arbeit lebte. Was Peter nicht ahnt: Der gewitzte Maximilian ist gar nicht tot! Er hat lediglich nach einem Weg gesucht, seinen Sohn nach Hause zurückzuholen - denn Peter soll seine gut gehende Praxis übernehmen. Und da Peter sich unter normalen Umständen standhaft geweigert hätte, diese Nachfolge anzutreten, hat Maximilian mithilfe seines Freundes Wenzel und seiner Haushälterin Clara kurzerhand seinen Tod inszeniert. Allerdings scheint Peter fest entschlossen, die väterliche Praxis ganz schnell aufzulösen. Mit Engelszungen kann Clara ihn dazu bewegen, wenigstens eine Nacht in seinem Elternhaus zu verbringen. Aus einer Nacht werden schließlich mehrere Tage, da Peters Wagen unerwartet in die Werkstatt muss. Er nutzt die Zeit, um die hübsche Stella zu besuchen. Die sensible, junge Frau, Besitzerin der örtlichen Pizzeria und Verlobte des temperamentvollen Giuseppe, neigt zu plötzlichen Ohnmachtsanfällen. Schon bald muss sich Peter eingestehen, dass er sich in seine Patientin verliebt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic Raacke (Dr. Peter Haller) Sandra Speichert (Stella) Charles Brauer (Dr. Maximilian Haller) Monica Bleibtreu (Clara) Rüdiger Vogler (Wenzel) Roswitha Dost (Antonia) Gabi Herz (Frau Wismut) Originaltitel: Liebe ist die beste Medizin Regie: Hannu Salonen Drehbuch: Sebastian Andrae, Mathias Klaschka Kamera: Eberhard Geick Musik: Karim-Sebastian Elias