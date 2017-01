ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Die Elbe - wilder Fluss im Herzen Europas Die Elbe - wilder Fluss im Herzen Europas D 2016 2017-01-04 11:00 16:9 Merken Die Elbe ist einer der letzten naturnahen Flüsse Mitteleuropas. 1.094 Kilometer liegen zwischen ihrer Quelle und der Mündung. Ernst Paul Dörfler lebt seit über 60 Jahren an der Elbe, der Fluss ist seine große Liebe. Er erzählt von der urtümlichen Schönheit des Elbsandsteingebirges, den Kulturschätzen an den Ufern des Flusses und dem UNESCO Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe mit seinen wilden Bewohnern. Aber auch von den Konflikten am Fluss: der Diskussion über den Ausbau aus Schifffahrtsstraße und natürlich von den immer wieder kehrenden großen Fluten, bei denen viele Menschen Haus und Hof verloren haben. Wird die Elbe in Zukunft der wilde und ungezähmte Fluss im Herzen Europas bleiben können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Planet Wissen