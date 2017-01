ARD alpha 21:00 bis 21:45 Dokumentation MORA Gib Dir echtZeit D 2017-01-04 17:15 16:9 Live TV Merken Bin ich zu langsam oder ist die Welt zu schnell? Die Beschleunigung des Alltags ist ein Phänomen unserer postmodernen Gesellschaft. Mit "MORA - Gib Dir echtZeit" setzt ARD-alpha dazu einen medialen Kontrapunkt. Das experimentelle Fernsehformat verdeutlicht: Schnelligkeit ist auch heutzutage weder allgegenwärtig, noch in jedem Fall erstrebenswert. Manche Dinge benötigen einfach ihre Zeit - und können gerade deshalb faszinieren! "MORA" (lateinisch für "Verzögerung" oder "Aufenthalt") zeigt Menschen in Echtzeit bei der Arbeit, jeweils 45 Minuten lang, ohne Schnitt, ohne Kommentar und ohne Musikuntermalung. Zuschauerinnen und Zuschauer können dabei sowohl ihr Zeitempfinden als auch die eigene Sehgewohnheit hinterfragen, bei Bedarf entspannen - und "entschleunigen". MORA ist selbstbewusst-anderes Fernsehen und trägt so zur Orientierung in einer global vernetzten Gesellschaft bei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mora - Gib Dir echtZeit