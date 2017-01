AXN 22:50 bis 23:30 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Söhne des Krieges CDN 2009 16:9 Merken Geiseln retten, Gangs überführen, Bomben entschärfen - Das ist das tägliche Brot der Special Response Unit (SRU), einer Spezialeinheit der Polizei in Toronto! Es kommt zum großen Showdown als Team One einen tödlichen Scharfschützen stellen muss - es ist der Sohn des Mannes, den Ed auf York Plaza erschossen hat. Doch die Vereitelung des großen Racheplanes fordert große Opfer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dillon (Ed Lane) Amy Jo Johnson (Julianna "Jules" Callahan) Enrico Colantoni (Sgt. Gregory Parker) David Paetkau (Sam Braddock) Michael Cram (Kevin 'Wordy' Wordsworth) Pascale Hutton (Kira) Danijel Mandic (Petar Tomasic) Originaltitel: Flashpoint Regie: David Frazee Drehbuch: Mark Ellis, Stephanie Morgenstern, Tassie Cameron Kamera: Stephen Reizes Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16