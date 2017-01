AXN 06:00 bis 06:50 Actionserie Sea Patrol Der große Fang AUS 2010 16:9 Merken Die Crew hat die Erlaubnis, auf der Hammersley zu angeln. Als Charge einen dicken Fisch am Haken hat, wird der Spaß plötzlich durch eine extrem tieffliegende Cessna gestört. Wenige Stunden später werden Trümmerteile auf der Wasseroberfläche entdeckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Conrad Coleby (Dylan "Dutchy" Mulholland) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Kirsty Lee Allan (Rebecca "Bomber" Brown) Danielle Horvat (Jessica 'Gap Girl' Bird) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Steve Mann Drehbuch: John Ridley Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12