13th Street 03:15 bis 04:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der Kopf der Schlange USA 2016 Stereo 16:9 Der NCIS-Psychologe Nate Getz (Peter Cambor) beteiligt sich bei einem Undercover-Einsatz an einem Überfall, bei dem große Mengen Sprengstoff gestohlen werden. Sam (LL Cool J) und Callen (Chris O'Donnell) nehmen die Verfolgung auf und versuchen herauszufinden, ob Nate zu der Verbrecherbande der skrupellosen Alisa Chambers (Judith Shekoni) übergelaufen ist oder ob er immer noch auf der Seite der Gerechtigkeit steht. Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Robert Florio Drehbuch: Joseph C. Wilson Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16