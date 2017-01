13th Street 01:45 bis 02:30 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Konvergenz USA 2005 Stereo 16:9 Merken In einem noblen Wohnviertel wird zum wiederholten Mal eingebrochen. Die Anwohner sind verunsichert und nervös. Als bei dem nächsten Überfall auch noch Menschen getötet werden, rechnen Don und Charlie mit einer Massenpanik. Die Täter scheinen gut informiert zu sein, stehlen sie doch neben Schmuck auch Möbel. Charlie versucht einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Überfällen herzustellen, um den Dieben so auf die Spur zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Rebecca Boyd (Claire Bloom) David A. Kimball (Maynard) Originaltitel: Numb3rs Regie: Dennis Smith Drehbuch: Cheryl Heuton, Nicolas Falacci Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser