13th Street 11:35 bis 12:25 Krimiserie Criminal Minds Das Versprechen USA 2011 Stereo 16:9 In Florida hat eine Frau vier Menschen in einem Waffengeschäft erschossen. Die Untersuchungen der BAU ergeben, dass sie mit ihrer eigenen Munition, aber einer Waffe aus dem Laden schoss. Schon bald hegt das Team einen Verdacht: Die Frau ist auf dem Weg zu einem ganz bestimmten Ziel, dass sie an diesem Tag noch erreichen muss. Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Rachel Nichols (Ashley Seaver) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Kelli Williams (Shelley Chamberlain) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Jesse Warn Drehbuch: Alicia Kirk, Randy Huggins Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon