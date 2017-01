13th Street 10:45 bis 11:35 Krimiserie Criminal Minds Böse Freunde USA 2011 Stereo 16:9 Merken Eine mordlustige Gruppe treibt in Portland, Oregon, ihr Unwesen - zumindest gehen die Profiler zunächst davon aus. Doch dann wird klar, dass immer nur ein einzelnes Paar Fußabdrücke zu finden ist, und auch ein Zeuge spricht von nur einem Täter. Die Ermittler müssen ihr erstelltes Profil anpassen: Sie gehen nun von nur einem Mörder aus, der Stimmen hört und an Schizophrenie leidet. Durch ausgestellte Rezepte über Psychopharmaka kommt das Team plötzlich auf eine heiße Spur ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Rachel Nichols (Ashley Seaver) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Bug Hall (Ben Foster) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Anna Foerster Drehbuch: Janine Sherman Barrois, Kimberly A. Harrison Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12