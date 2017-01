13th Street 09:10 bis 10:00 Dokumentation Dead Again - Auf Mörderjagd Hinter verschlossenen Türen USA 2014 Stereo 16:9 Merken In Allicance, Ohio, rekonstruieren die Ermittler Michele Wood vom Morddezernat in Chicago, Joe Schilliaci, ein pensionierter Beamter aus Miami, und der ebenfalls pensionierte New Yorker Detective Sergeant Kevin Gannon den Mord an einer jungen Mutter, der man die Kehle durchgeschnitten hatte, während ihre Kinder schliefen. Sie entdecken, dass das Mordopfer ein heimliches Leben geführt hatte. Im Bemühen um die Wahrheit hinterfragen die Ermittler die Behauptung, es habe eine polizeiliche Vertuschungsaktion gegeben, und müssen einem verurteilten Mörder im Gefängnis gegenübertreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michele Wood (Michele Wood) Joe Schillaci (Joe Schillaci) Kevin Gannon (Kevin Gannon) Originaltitel: Dead Again Regie: Mike Sheridan Altersempfehlung: ab 16