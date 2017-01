Kinowelt 04:20 bis 06:15 Melodram Eva und der Priester F, I 1961 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Großer Preis der Jury, Venedig Pariserin Barny lebt mit ihrer Tochter während der Besatzungszeit in einer kleinen Provinzstadt. Sie hat ihren Glauben an Gott verloren, bis sie den katholischen Priester Léon Morin kennen lernt, in den sie sich zwar unglücklich verliebt, dem es aber gelingt, sie in den Glauben zurück zu führen. "Nach dem Roman von Beatrix Beck (1952) inszenierte Jean-Pierre Melville ein subtiles und wahrhaftiges Frauenporträt, die Geschichte einer unmöglichen Liebe, eines Priesters und einer falschen Konversion. Er hält die theologischen Elemente der Erzählebenen durch die kämpferische Haltung des von Jean-Paul Belmondo imponierend verkörperten Priesters Morin in produktiver Schwebe." (Quelle: mediabiz.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Paul Belmondo (Léon Morin) Emmanuelle Riva (Barny) Irène Tunc (Christine Sangredin) Nicole Mirel (Sabine Levy) Gisèle Grimm (Lucienne) Marco Behar (Edelman) Monique Bertho (Marion) Originaltitel: Léon Morin, prêtre Regie: Jean-Pierre Melville Drehbuch: Jean-Pierre Melville Kamera: Henri Decaë Musik: Martial Solal Altersempfehlung: ab 16