Kinowelt 01:10 bis 02:40 Erotikfilm Emmanuelle F 1974 16:9 Aus Sehnsucht nach ihrem Mann lässt die junge Emmanuelle Paris hinter sich und folgt ihrem Gatten nach Thailand. Bereits im Flugzeug bekommt die sinnliche Frau einen Vorgeschmack auf die erotischen Abenteuer, die sie in Bangkok erwarten. Kaum gelandet, stürzt sie sich neugierig in das wilde Treiben der exotischen Metropole. Anfangs noch scheu, legt sie schnell ihre Ängste und Konventionen ab, um die vollkommene Befriedigung ihrer brennenden Lust zu erleben. Die Sensation der 70er Jahre: prickelnde Abenteuer mit der Ikone des Erotikfilms Sylvia Kristel! Über 100 Millionen Kinozuschauer weltweit haben den Film seinerzeit gesehen. Schauspieler: Sylvia Kristel (Emmanuelle) Alain Cuny (Bee) Marika Green (Mario) Daniel Sarky (Ariane) Jeanne Colletin (Marie-Ange) Christine Boisson (Jean) Originaltitel: Emanuelle Regie: Just Jaeckin Drehbuch: Jean-Louis Richard Kamera: Richard Suzuki Musik: Pierre Bachelet Altersempfehlung: ab 18