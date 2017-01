Kinowelt 23:45 bis 01:10 Horrorfilm Paranormal Activity USA 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Katie und Micah haben gerade ihr erstes eigenes Haus bezogen, aber die Freude über das schmucke Heim währt nicht lange. Schon bald spüren sie, dass sie nicht alleine sind. Immer klarer wird ihnen, dass ein dämonisches Wesen im Haus anwesend sein muss, und dieses hat seine aktivsten Phasen deutlich hörbar mitten in der Nacht. Ausgerechnet dann, wenn Katie und Micah schlafen. Oder es jedenfalls versuchen. Um dem unsichtbaren Übel auf die Spur zu kommen, stellen die beiden nachts eine Überwachungskamera im Schlafzimmer auf. 21 Nächte lang filmen sie sich. 21 Nächte, in denen Katie und Micah kaum schlafen werden. 21 Nächte, in denen Schreckliches passiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katie Featherston (Katie) Micah Sloat (Micah) Mark Fredrichs (Medium) Amber Armstrong (Amber) Ashley Palmer (Diane) Originaltitel: Paranormal Activity Regie: Oren Peli Drehbuch: Oren Peli Kamera: Oren Peli Altersempfehlung: ab 16