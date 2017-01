Kinowelt 21:55 bis 23:45 Liebesfilm Blue Valentine USA 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Oscar® Nominiert für zwei Golden Globes Nominiert für die Goldene Kamera, Cannes Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Nach sechs gemeinsamen Jahren ist Deans und Cindys Ehe am Ende. Was als romantische Leidenschaft mit unbedingter Hingabe begann, ist schleichender Ernüchterung gewichen: Aus Liebeserklärungen per Ukulele und Stepptanz wurden banale Streits um Geld, um fehlgeschlagene Ambitionen und um Tochter Frankie. Wie es so weit kommen konnte, weiß keiner von ihnen. Den Kampf scheinen beide bereits verloren zu haben. Als letzten Rettungsversuch für ihre Ehe verbringen Dean und Cindy eine Nacht in einem Motel, in der sowohl zärtliche Erinnerungen an die erste Zeit als Paar als auch die brutale Gewissheit wach werden, dass sie vor der härtesten Veränderung ihres Lebens stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Gosling (Dean) Michelle Williams (Cindy) Faith Wladyka (Frankie) John Doman (Jerry) Mike Vogel (Bobby) Marshall Johnson (Marshall) Jen Jones (Gramma) Originaltitel: Blue Valentine Regie: Derek Cianfrance Drehbuch: Derek Cianfrance, Joey Curtis, Cami Delavigne Kamera: Andrij Parekh Musik: Grizzly Bear Altersempfehlung: ab 12