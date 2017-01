Kinowelt 20:15 bis 21:55 Drama Circle of Friends IRL, GB, USA 1995 Nach einer Vorlage von Maeve Binchy 16:9 20 40 60 80 100 Merken Irland, 1950: Von Kindesbeinen an sind Benny, Eve und Nan beste Freundinnen. Obwohl sie nicht die hübscheste ist, kann sich die kluge Benny Jack angeln, den Schwarm der Schule. Das Glück wird bald getrübt, als ausgerechnet Nan, die "College Schönheit" behauptet, sie sei von Jack schwanger. Auf den gesellschaftlichen Druck hin willigt der entgeisterte Jack in eine Ehe ein. Gesellschaftsdrama mit Chris O'Donnell und Minnie Driver. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Jack Foley) Minnie Driver (Bernadette "Benny" Hogan) Geraldine O'Rawe (Eve Malone) Saffron Burrows (Nan Mahon) Alan Cumming (Sean Walsh) Colin Firth (Simon Westward) Aidan Gillen (Aidan Lynch) Originaltitel: Circle of Friends Regie: Pat O'Connor Drehbuch: Andrew Davies Kamera: Kenneth MacMillan Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 12