Kinowelt 17:55 bis 20:15 Actionfilm Carlito's Way USA 1993 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für 2 Golden Globes Carlito Brisante wird zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt, kommt jedoch durch den Einsatz seines Anwalts Dave Kleinfeld nach bereits fünf Jahren wieder frei. Carlito zieht zurück in seine alte Nachbarschaft in Spanish Harlem und schwört der Kriminalität ab. Doch schon bald wird er durch seinen Cousin Guajiro wieder hineingezogen. Guajiro überredet Carlito, ihn bei einer Drogenübergabe zu begleiten. Diese endet in einem Desaster. Guajiro wird ermordet und Carlito muss sich seinen Weg freischießen. Dabei gelingt es Carlito, das Drogengeld an sich zu reissen. Damit will er einen Nachtklub kaufen, mit dem er genug verdienen möchte, um sich in die Karibik abzusetzen. Doch Carlito hat gegen allerlei Widerstände zu kämpfen. Er gerät in Konflikt mit der neuen Generation im Viertel, ein alter Freund entpuppt sich als Spitzel für die Behörden und Carlito realisiert, dass man ihn zurück ins Gefängnis bringen will. Zusätzlich bereitet ihm sein Anwalt Ärger: Der lässt sich nämlich mit der Freundin eines Gangsters ein und klaut der Mafia dann auch noch eine Million Dollar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Al Pacino (Carlito Brigante) Sean Penn (David Kleinfeld) Penelope Ann Miller (Gail) John Leguizamo (Benny Blanco) Luis Guzmán (Pachanga) James Rebhorn (Norwalk) Viggo Mortensen (Lalin) Originaltitel: Carlito's Way Regie: Brian De Palma Drehbuch: David Koepp Kamera: Stephen H. Burum Musik: Patrick Doyle Altersempfehlung: ab 16