Kinowelt 16:20 bis 17:55 Drama Herbstsonate S, D, F 1978 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken 1 Golden Globe Nominiert für zwei Oscars® Nachdem sie ihre Kinder viele Jahre lang vernachlässigt hat, besucht die berühmte Pianistin Charlotte ihre Tochter Eva - und trifft in ihrem Haus auch ihre andere Tochter, Helena, an. Eva hatte Helena zuvor aus dem Institut geholt, in das ihre Mutter sie wegen ihres Geisteszustandes gesteckt hatte. Die Spannung zwischen Charlotte und Eva entlädt sich in einer nächtlichen Konversation. Spannendes Drama mit Ingrid Bergman und Liv Ullmann von Meisterregisseur Ingmar Bergman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ingrid Bergman (Charlotte Andergast) Liv Ullmann (Eva) Lena Nyman (Helena) Halvar Björk (Viktor) Erland Josephson (Josef) Gunnar Björnstrand (Paul) Knut Wigert (Professor) Originaltitel: Höstsonaten Regie: Ingmar Bergman Drehbuch: Ingmar Bergman Kamera: Sven Nykvist Musik: Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin Altersempfehlung: ab 12