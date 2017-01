Kinowelt 14:50 bis 16:20 Melodram Ein Sonntag auf dem Lande F 1984 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ausgezeichnet mit dem Preis für die Beste Regie, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Nominiert für einen Golden Globe Sommer 1912: In seinem großen Landhaus bekommt der verwitwete Kunstmaler Ladmiral jeden Sonntag Besuch von der Familie seines Sohnes, Gonzague. Keinem der Beteiligten scheint dieses Ritual sonderlich zu gefallen und trotzdem verbringt die Familie den Tag gemeinsam in der ländlichen Idylle. Plötzlich platzt Ladmirals unverheiratete Tochter Irène in das verkrampfte Treffen und wirbelt es mit ihrer Lebenslust kräftig durcheinander. Jedoch trägt das nicht gerade zur guten Stimmung bei, denn alte Rivalitäten zwischen den Geschwistern um die Gunst des Vaters brechen wieder auf. Außerdem neidet Gonzague der Schwester ihren beruflichen Erfolg. Als die streitenden Geschwister endlich abgereist sind, gibt sich Ladmiral an sein vielleicht letztes Gemälde. "Die Wehmut des allmählich vom Leben Abschied nehmenden Künstlers und seine Erkenntnis, nicht alles geleistet zu haben, was ihm möglich gewesen wäre, spiegelt der Film in mit meisterhafter Farbdramaturgie beschworenen Stimmungen. Er entfaltet eine Kunst des Details mit Lichteffekten, Farben und Tönen, deren Ästhetizismus nie zum Selbstzweck wird." (Quelle: Lexikon des internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis Ducreux (Monsieur Ladmiral) Michel Aumont (Gonzague) Sabine Azéma (Irène) Geneviève Mnich (Marie-Thérèse) Monique Chaumette (Mercédès) Thomas Duval (Emile) Quentin Ogier (Lucien) Originaltitel: Un dimanche à la campagne Regie: Bertrand Tavernier Drehbuch: Bertrand Tavernier, Colo Tavernier Kamera: Bruno de Keyzer Musik: Philippe Sarde