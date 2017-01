Kinowelt 11:55 bis 13:20 Komödie Killer wider Willen AUS, GR 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Maria Poulakis sucht seit 57 Jahren den Mörder ihres Mannes. Als sie meint, ihn gefunden zu haben, schickt sie ihren 38-jährigen Enkel Manos, einen gutmütigen Schullehrer, von Kreta nach Melbourne, um Vasilli Philipakis zur Strecke zu bringen. Anstatt einen Unbekannten umzubringen, verliebt sich Manos in Australien, wird Vater und lernt die Wahrheit über sich selbst, seine Großmutter und den vermeintlichen Mörder seines Großvaters kennen. Nur ein Mensch weiß, wie Alexandros Poulakis starb - aber wer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lakis Lazopoulos (Manos George) Zoe Carides (Nicki) John Bluthal (Stephanos) Claudia Buttazzoni (Katerina) Tasso Kavadia (Maria) Osvaldo Maione (Enzo) Percy Sieff (Petros) Originaltitel: Beware of Greeks Bearing Guns Regie: John Tatoulis Drehbuch: Tom Galbraith, Lakis Lazopoulos Kamera: Peter Zakharov Musik: Henning Schmiedt, Mikis Theodorakis Altersempfehlung: ab 16