Kinowelt 07:45 bis 09:40 Drama Moonlight Mile USA 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hochkarätig besetztes, berührendes Familien- und Beziehungsdrama über die Liebe und deren Verlust. 1973 in einer Kleinstadt im Nordosten der USA: Der junge Joe leidet unter dem Tod seiner Verlobten Diana, die drei Tage vor der geplanten Hochzeit Opfer eines Verbrechens und dabei erschossen wurde, und sucht Trost bei deren Familie. Joe findet Unterkunft bei Dianas Eltern, die ebenfalls schwer mit dem Tod ihrer Tochter zu schaffen haben und sehr unterschiedlich mit der Trauer umgehen. Auf Joe lastet derweil ein weiteres Problem: An dem Tag, an dem Diana erschossen wurde, wollte sie ihren Eltern gestehen, dass Joe und sie sich getrennt hatten. Joe bringt es nun jedoch nicht fertig, den beiden die Wahrheit zu sagen. Als er sich neu verliebt und weiterhin bei Dianas Familie lebt, setzt ein Durcheinander der Gefühle aller Beteiligten ein. Angelehnt an die selbst erlebte tragische Geschichte der Ermordung seiner Verlobten erzählt Brad Silberling ein emotional dichtes und menschliches Familien- und Beziehungsdrama. Das hochkarätige Ensemble - bestehend aus Jungstar Jake Gyllenhaal und den Veteranen Dustin Hoffman und Susan Sarandon - trägt die von Silberling einfühlsam umgesetzte, komplexe und berührende Story. (Quelle: Blickpunkt:Film) Silberling gelang mit "Moonlight Mile" etwas Großartiges. Er inszenierte eine Tragödie als Komödie, ohne dass das Tragische des Geschehens und seine Folgen für die Trauenden sich in Ulk oder Nonsens auflösen würden. (Quelle: filmstarts.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake Gyllenhaal (Joe Nast) Dustin Hoffman (Ben Floss) Susan Sarandon (Jojo Floss) Holly Hunter (Mona Camp) Ellen Pompeo (Bertie Knox) Richard T. Jones (Ty) Allan Corduner (Stan Michaels) Originaltitel: Moonlight Mile Regie: Brad Silberling Drehbuch: Brad Silberling Kamera: Phedon Papamichael Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12

