Kinowelt 05:45 bis 07:45 Drama Das Piano AUS, NZ, F 1993 16:9 20 40 60 80 100 Merken 3 Oscars® Goldene Palme, Cannes Beste Schauspielerin, Cannes 1 Golden Globe Mitte des 19. Jahrhunderts: Die stumme Ada wird mit ihrer kleinen Tochter am Strand von Neuseeland abgesetzt, um eine arrangierte Ehe mit einem ihr völlig fremden Mann einzugehen. Ada ist scheu und verschlossen - der wichtigste Gegenstand in ihrem Leben ist ein Piano, das sie aus Europa mitgebracht hat. Doch ihr Gatte Stewart verkauft das Instrument an den Arbeiter Baines, der es in sein Haus schafft. Außerdem soll Ada Baines Klavierunterricht geben. Während der Übungsstunden wandelt sich Adas anfängliche Abneigung in verbotene Zuneigung. Jane Campions mit drei Oscars®, einem Golden Globe und der Goldenen Palme in Cannes prämiertes Meisterwerk glänzt mit Holly Hunter, Harvey Keitel und Anna Paquin, die als Elfjährige für diese Rolle einen Oscar® als Beste Nebendarstellerin erhielt, in den Hauptrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Holly Hunter (Ada McGrath) Harvey Keitel (George Baines) Sam Neill (Alisdair Stewart) Anna Paquin (Flora McGrath) Kerry Walker (Tante Morag) Geneviève Lemon (Nessie) Tungia Baker (Hira) Originaltitel: The Piano Regie: Jane Campion Drehbuch: Jane Campion Kamera: Stuart Dryburgh Musik: Michael Nyman Altersempfehlung: ab 12