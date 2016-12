France 3 23:25 bis 01:45 Sonstiges Résiste 2016 Stereo 16:9 Merken Tous les soirs, les "Papillons de nuit" se réunissent au Club Lola's pour chanter, rire et danser. Cette célèbre boîte de nuit est tenue par Maggie, son père et sa soeur. Un trio de choc qui travaille d'arrache-pied pour faire tourner l'entreprise familiale. Mais la jolie Maggie semble attendre bien autre chose de la vie. Entourée de sa soeur cadette Mandoline, de Tennessee, d'Angelina la rebelle, de Mathis le pianiste romantique et des "princes des villes", la jeune femme est à la recherche du bonheur. Un soir, un événement tragique bouleverse leur vie. Face au drame, chacun adopte un comportement qui lui est propre et prouve à sa façon qu'il existe. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Léa Deleau, Victor Le Douarec, Elodie Martelet, Gwendal Marimoutou, Corentine Collier, Laurent Hennequin, Stéphane Roux, France Gall