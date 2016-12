France 3 20:55 bis 22:55 Sonstiges La fièvre des années disco 2016 Stereo 16:9 Merken Dans les années 70, le disco, au-delà d'un simple courant musical, est devenu un véritable phénomène de société. Des images d'archives permettent d'évoquer les nombreux tubes qui ont marqué cette période. Ainsi, des idoles françaises des années 60, telles que Dalida, Sheila et Claude François, ont su se mettre à la mode disco, tandis que de nouveaux artistes ont vu le jour en France et en Europe. Parmi eux, Donna Summer, Boney M, mais aussi le groupe suédois ABBA. Retour également sur l'incroyable succès du film "La Fièvre du samedi soir", qui a révélé le comédien John Travolta et fait connaître la musique des Bee Gees dans le monde entier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Grégory Draï