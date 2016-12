France 3 14:00 bis 15:40 Sonstiges Angélique et le sultan F 1967 Stereo 16:9 Merken Le sort s'acharne sur la marquise des Anges, que toute la Méditerranée se dispute. Le corsaire d'Escrainville la conduit une nouvelle fois au marché aux esclaves d'Alger, où elle est exposée parmi les pièces de choix. L'homme de confiance du sultan du Maroc, Mezzo-Morte, se dit qu'elle constituerait à coup sûr le plus bel ornement du harem de son maître et l'achète sans discuter. Pendant ce temps, Joffrey de Peyrac, toujours sur les traces de sa bien-aimée, est emprisonné à Alger, après avoir été capturé par les Barbaresques. Il réussit à s'évader, tandis qu'Angélique ne résiste qu'à grand-peine aux sollicitations du sultan. Osman, le grand maître du harem, la fait fouetter... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michèle Mercier (Angélique) Robert Hossein (Joffrey de Peyrac) Jean-Claude Pascal (Osman Ferradji) Arturo Dominici (Mezzo-Morte) Aly Ben Ayed (le sultan) Helmut Schneider (Colin Paturel) Roger Pigaut (le marquis Escrainville) Regie: Bernard Borderie Drehbuch: Pascal Jardin, Bernard Borderie, Francis Cosne Kamera: Henri Persin Musik: Michel Magne