France 3 09:28 bis 10:42 Sonstiges Titi et le tour du monde en 80 chats USA 2000 Stereo 16:9 Merken Au Looney Club, le colonel Rimfire annonce que les chats sont les animaux les plus intelligents au monde. Cherchant à récolter de l'argent pour sauver de la faillite un parc pour enfants, Granny parie avec Rimfire que Titi, son célèbre canari, peut faire le tour du monde en 80 jours, en récoltant les empreintes du même nombre de chats, tout au long du voyage. Sylvestre, qui caresse toujours l'espoir de dévorer l'insaisissable oiseau, est fou de rage lorsqu'il apprend qu'un autre chat pourrait le capturer avant lui. Il décide de partir à la poursuite de Titi... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tweety's High-Flying Adventure Regie: Karl Toerge, Charles Visser, James T Walker Drehbuch: Tom Minton, Tim Cahill Musik: J Eric Schmidt

