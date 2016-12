France 3 02:15 bis 04:15 Sonstiges Crime et châtiment L'affaire Manuela Gonzalez Cano F 2016 Stereo 16:9 Merken 31 octobre 2008. Le corps de Daniel Cano, chaudronnier de 58 ans, est retrouvé dans les décombres de l'incendie de sa voiture. Son épouse Manuela, une femme chaleureuse et charismatique, est accusée de meurtre. Ce n'est pas le premier drame qu'on lui reproche : deux de ses compagnons ont échappé de justesse à la mort, tandis que les deux suivants sont décédés dans d'étranges circonstances. Condamnée à trente ans de réclusion, celle qu'on surnomme "la veuve noire" décide de faire appel. Elle est de nouveau jugée en avril 2016 par la cour d'assises de la Drôme. A l'occasion de ce procès, elle accorde une interview à Christophe Hondelatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Imen Ghouali, Christophe Maillet