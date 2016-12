France 3 00:10 bis 02:15 Sonstiges L'âge d'or des variétés Les Carpentier F 2016 Stereo 16:9 Merken La fin des années 70 marque un véritable tournant dans les variétés à la télévision : les artistes abandonnent les tenues de soirée, au profit du "jeans-baskets". Les vedettes de toujours continuent à se produire sous les projecteurs du célèbre Studio 17, tandis que de nouveaux talents viennent faire leurs premiers pas. C'est le cas de Michel Berger, France Gall, Jane Birkin ou encore Renaud, Alain Souchon, Francis Cabrel et Daniel Balavoine. Les plus grandes stars internationales font elles aussi le déplacement, à l'image des Jackson Five. L'occasion pour elles de se produire en duo avec les talents de la chanson française. In Google-Kalender eintragen Regie: Grégory Draï