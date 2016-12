France 3 22:45 bis 23:35 Sonstiges The Collection Parfum de mort F, GB 2016 Stereo 16:9 Merken La tension est à son maximum dans la maison de haute couture, qui doit parvenir à sortir à temps la nouvelle collection. Dans cette ambiance effervescente, Claude peine à trouver l'inspiration créatrice. Quant à Nin, elle décide de se mettre à la recherche du bébé qu'elle a dû abandonner.. Pendant ce temps, Rossi, un journaliste américain, mène l'enquête sur le passé de Paul. Il le contraint à s'aliéner une partie de sa famille afin de la protéger. Claude, parti à la campagne pour tenter de retrouver la créativité qui lui fait cruellement défaut, trouve une muse inattendue. C'est alors que l'on découvre le cadavre de l'amant de Claude... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Richard Coyle (Paul Sabine) Tom Riley (Claude Sabine) Mamie Gummer (Helen Sabine) Frances de la Tour (Yvette Sabine) Jenna Thiam (Nina) Max Deacon (Billy Novak) Irène Jacob (Marianne) Originaltitel: The Collection Regie: Dearbhla Walsh Drehbuch: Oliver Goldstick