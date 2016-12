France 3 20:55 bis 21:50 Sonstiges The Collection F, GB 2016 Stereo 16:9 Merken A Paris en 1947, Paul Sabine se voit offrir un partenariat unique afin de lancer sa maison de haute couture. Une occasion rêvée pour ce styliste, qui réalise néanmoins qu'il ne peut accepter cette lourde responsabilité dans l'aide de Claude, son frère. Or, celui-ci mène une existence plutôt dissolue et préfère rester dans l'ombre, bien qu'il soit en réalité le vrai génie de la Maison Paul Sabine. Les deux frères gardent jalousement ce secret, qui ne doit en aucun cas être révélé. Et c'est là l'un des nombreux dangers qui pourraient mettre en péril l'atelier et qui promettent de bouleverser tant la vie de la famille Sabine que celle des employés de cette maison prestigieuse... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Richard Coyle (Paul Sabine) Tom Riley (Claude Sabine) Mamie Gummer (Helen Sabine) Frances de la Tour (Yvette Sabine) Jenna Thiam (Nina) Max Deacon (Billy Novak) Irène Jacob (Marianne) Originaltitel: The Collection Regie: Dearbhla Walsh Drehbuch: Oliver Goldstick Musik: Dominik Scherrer