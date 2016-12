France 3 14:10 bis 15:40 Sonstiges Indomptable Angélique F, D, I 1967 Stereo 16:9 Merken Plus que jamais déterminée à retrouver son mari, le sombre Joffrey de Peyrac, Angélique quitte la cour du Roi-Soleil et embarque sur la galère que commande l'obligeant Vivonne. Elle commence à écumer les ports méditerranéens, un à un. La malchance qui s'attache à ses pas la jette dans une mutinerie de galériens, puis dans une attaque de barbaresques. La belle marquise se retrouve à l'eau. D'Escrainville, un secourable corsaire, la repêche et tente d'obtenir immédiatement le prix de ses services. Angélique se refuse. Qu'à cela ne tienne ! Elle connaîtra, à fond de cale, les affres du supplice des chats affamés... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michèle Mercier (Angélique Sancé de Monteloup) Robert Hossein (Joffrey de Peyrac) Roger Pigaut (Le marquis d'Escrainville) Bruno Dietrich (Coriano) Christian Rode (Vivonne) Ettore Manni (Jason) Pasquale Martino (Savary) Originaltitel: Untamable Angelique Regie: Bernard Borderie Drehbuch: Anne Golon, Serge Golon, Bernard Borderie, Francis Cosne, Pascal Jardin, Louis Agotay Musik: Michel Magne