France 3 09:28 bis 10:50 Sonstiges Scooby-Doo et le monstre de l'espace USA, D 2015 Stereo 16:9 Merken Scooby-Doo, Sammy, Fred, Véra et Daphné ont gagné des places à la loterie pour profiter d'un voyage dans l'espace à bord du vaisseau spatial d'un Baron milliardaire. Alors que tous les amis s'amusent dans cet environnement sans pesanteur, un étrange extraterrestre vient saboter la navette. Bientôt, l'équipage est contraint d'atterrir sur la base du Baron située sur le côté obscur de la lune. L'équipe saura-t-elle percer le mystère extraterrestre - Et Scooby-Doo et Sammy arriveront-ils à trouver à manger sur la Lune - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scooby-Doo! Moon Monster Madness Regie: Paul McEvoy

