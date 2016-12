France 3 23:25 bis 01:30 Sonstiges L'âge d'or des variétés Les Carpentier 2016 Stereo 16:9 Merken Maritie et Gilbert Carpentier ont régné en maître sur les variétés à la télévision française durant plus de 20 ans. Ce documentaire propose de revivre l'âge d'or des variétés, une époque bénie où les artistes venaient se produire tous les samedis soirs à la télé. Mélodies connues de tous, anecdote, souvenirs de tournage et secret de fabrication, la famille Carpentier se reforme le temps d'une soirée. Le couple a donné ses lettres de noblesse aux variétés en produisant des émissions rencontrant un grand succès. Toutes les semaines, un nouveau spectacle prenait vie sous les projecteurs du célèbre studio 17 des Buttes-Chaumont. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Grégory Draï